«Ренн» хочет подписать Бен Йеддера
«Ренн» заинтересован в подписании нападающего «Монако» Виссама Бен Йеддера. Как сообщает Prime Video Sport, бретонский клуб изучает ситуацию 32-летнего француза, у которого через год заканчивается контракт с монегасками.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Бен Йеддер сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 7 голевых передач.
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3
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Реймс
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12
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13
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
|- : -
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