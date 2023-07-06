«Ренн» хочет подписать Бен Йеддера

«Ренн» заинтересован в подписании нападающего «Монако» Виссама Бен Йеддера. Как сообщает Prime Video Sport, бретонский клуб изучает ситуацию 32-летнего француза, у которого через год заканчивается контракт с монегасками.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Бен Йеддер сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 7 голевых передач.