Луис Энрике о новом сезоне «ПСЖ»: «Наша цель — Лига чемпионов»
Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о целях в сезоне-2023/24. 5 июля клуб подписал со специалистом контракт на 2 года.
По словам 53-летнего испанца основное целью парижан будет Лига чемпионов.
«Лига чемпионов — наша цель. Быть амбициозным — это здорово. Это испытание, но я полностью готов к нему.
Мой стиль отражает то, как я проживаю каждый день. Я был футболистом, я играл за «Барселону», я тренировал большие клубы, я работал со звездами и знаю, что игроки эгоистичны и умны. Они будут тебя поддерживать в том случае, если поймут, что ты пришел им помочь. Надо подготовить для них сцену — и они проявят себя», — цитирует тренера RMC Sport.
Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 53-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».
В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальтье дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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|0-0
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5
|Лилль
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|0-0
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6
|Монако
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|0-0
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7
|Лион
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|0-0
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0
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|0-0
|0
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16
|Нант
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|0
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|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Метц
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|0-0
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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