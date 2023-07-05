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Луис Энрике о новом сезоне «ПСЖ»: «Наша цель — Лига чемпионов»

Руслан Минаев
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Луис Энрике.
Фото AFP

Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о целях в сезоне-2023/24. 5 июля клуб подписал со специалистом контракт на 2 года.

По словам 53-летнего испанца основное целью парижан будет Лига чемпионов.

«Лига чемпионов — наша цель. Быть амбициозным — это здорово. Это испытание, но я полностью готов к нему.

Мой стиль отражает то, как я проживаю каждый день. Я был футболистом, я играл за «Барселону», я тренировал большие клубы, я работал со звездами и знаю, что игроки эгоистичны и умны. Они будут тебя поддерживать в том случае, если поймут, что ты пришел им помочь. Надо подготовить для них сцену — и они проявят себя», — цитирует тренера RMC Sport.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 53-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальтье дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).

Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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