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Сегодня, 12:59

«Ренн», «Ницца» и «Лидс» претендуют на форварда «ПСЖ» Калимуэндо

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Арно Калимуэндо может покинуть команду этим летом, сообщает L'Equipe.

По данным источника, парижанам необходимы доходы на трансферном рынке, в связи с чем клуб готов продать 20-летнего француза.

На футболиста претендуют «Ренн», «Ницца» и «Лидс».

Два предыдущих сезона Калимуэндо провел в «Лансе» на правах аренды. На его счету 21 гол и 6 результативных передач в 65 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 18 миллионов евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Psg-arnaud-kalimuendo-candidat-au-depart-malgre-lui/1345544
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