«Ренн», «Ницца» и «Лидс» претендуют на форварда «ПСЖ» Калимуэндо
Нападающий «ПСЖ» Арно Калимуэндо может покинуть команду этим летом, сообщает L'Equipe.
По данным источника, парижанам необходимы доходы на трансферном рынке, в связи с чем клуб готов продать 20-летнего француза.
На футболиста претендуют «Ренн», «Ницца» и «Лидс».
Два предыдущих сезона Калимуэндо провел в «Лансе» на правах аренды. На его счету 21 гол и 6 результативных передач в 65 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 18 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
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|+/-
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
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|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|0
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|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
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|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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