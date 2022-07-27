«Ренн», «Ницца» и «Лидс» претендуют на форварда «ПСЖ» Калимуэндо

Нападающий «ПСЖ» Арно Калимуэндо может покинуть команду этим летом, сообщает L'Equipe.

По данным источника, парижанам необходимы доходы на трансферном рынке, в связи с чем клуб готов продать 20-летнего француза.

На футболиста претендуют «Ренн», «Ницца» и «Лидс».

Два предыдущих сезона Калимуэндо провел в «Лансе» на правах аренды. На его счету 21 гол и 6 результативных передач в 65 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 18 миллионов евро.