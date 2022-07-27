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Сегодня, 04:55

Новичок «ПСЖ» Мукьеле надеется сыграть на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «ПСЖ» Норди Мукьеле рассчитывает, что будет включен в заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022.

«Думаю, что мое возвращение во Францию — это очень хорошо. Я француз, и я не был здесь четыре года. Очень рад вернуться. У игрока должно быть много целей, и моя цель — сделать все возможное, чтобы попасть на чемпионат мира. Мне нужно быть хорошим на тренировках, а затем в играх, и показывать хорошие результаты каждую неделю. В любом случае, это то, что я планирую сделать, чтобы принять участие в следующем чемпионате мира», — цитирует пресс-сдлужба клуба Мукьеле.

Осенью 2021 года Мукьеле впервые сыграл за первую сборную Франции. Он отыграл 23 минуты в матче против Финляндии (2:0).

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