Новичок «ПСЖ» Мукьеле надеется сыграть на ЧМ-2022
Новичок «ПСЖ» Норди Мукьеле рассчитывает, что будет включен в заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022.
«Думаю, что мое возвращение во Францию — это очень хорошо. Я француз, и я не был здесь четыре года. Очень рад вернуться. У игрока должно быть много целей, и моя цель — сделать все возможное, чтобы попасть на чемпионат мира. Мне нужно быть хорошим на тренировках, а затем в играх, и показывать хорошие результаты каждую неделю. В любом случае, это то, что я планирую сделать, чтобы принять участие в следующем чемпионате мира», — цитирует пресс-сдлужба клуба Мукьеле.
Осенью 2021 года Мукьеле впервые сыграл за первую сборную Франции. Он отыграл 23 минуты в матче против Финляндии (2:0).
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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