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Сегодня, 19:10

«ПСЖ» может нанять психолога на полный рабочий день

Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» может нанять психолога на полный рабочий день, сообщает Goal.

По информации источника, такая идея в парижском клубе возникла после поражения от «Реала» (1:0, 1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Отмечается, что идею выдвинул бывший спортивный директор парижан Леонардо. При этом нынешнее спортивное руководство клуба придерживается того же мнения.

Частью работы психолога также станет проведение мероприятий, укрепляющих командный дух.

Впрочем, речи о том, чтобы пригласить психолога уже в ближайшее время, пока не идет. Однако в будущем ожидаются и другие изменения, касающиеся сохранения здоровья игроков.

Источник: https://www.goal.com/fr/news/psg-un-psychologue-bientot-recrute/blt3554be86e84292ef
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