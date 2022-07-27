«ПСЖ» может нанять психолога на полный рабочий день

«ПСЖ» может нанять психолога на полный рабочий день, сообщает Goal.

По информации источника, такая идея в парижском клубе возникла после поражения от «Реала» (1:0, 1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Отмечается, что идею выдвинул бывший спортивный директор парижан Леонардо. При этом нынешнее спортивное руководство клуба придерживается того же мнения.

Частью работы психолога также станет проведение мероприятий, укрепляющих командный дух.

Впрочем, речи о том, чтобы пригласить психолога уже в ближайшее время, пока не идет. Однако в будущем ожидаются и другие изменения, касающиеся сохранения здоровья игроков.