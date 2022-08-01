«Ренн» арендовал защитника «Тоттенхэма» с опцией выкупа
Защитник Джо Родон перешел из «Тоттенхэма» в «Ренн». Французский клуб арендовал 24-летнего валлийца на сезон с опцией выкупа, сообщает сайт французской команды.
Сумма сделки может составить 20 миллионов евро.
Родон перешел в «Тоттенхэм» из «Суонси» в 2020 году за 12,1 миллиона евро. За «шпор» успел он провести 24 игры, не отметившись результативными действиями.
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|Лорьян
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17
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18
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
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|7.08
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Тулуза – Ницца
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|16:00
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Анже – Нант
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
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|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
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|7.08
|21:45
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Марсель – Реймс
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