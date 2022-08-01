«Ренн» арендовал защитника «Тоттенхэма» с опцией выкупа

Защитник Джо Родон перешел из «Тоттенхэма» в «Ренн». Французский клуб арендовал 24-летнего валлийца на сезон с опцией выкупа, сообщает сайт французской команды.

Сумма сделки может составить 20 миллионов евро.

Родон перешел в «Тоттенхэм» из «Суонси» в 2020 году за 12,1 миллиона евро. За «шпор» успел он провести 24 игры, не отметившись результативными действиями.