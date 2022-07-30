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Сегодня, 21:38

Мбаппе не сыграет с «Нантом» в матче за Суперкубок Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропусти матч за Суперкубок Франции против «Нанта», сообщает L'Equipe.

Он не сможет принять участие в матче из-за перебора желтых карточек. Мбаппе превысил лимит предупреждений под занавес предыдущего сезона.

В заявочный лист парижского клуба на матч также не вошли Рафинья, Левен Курзава, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Тило Керер и Джорджиньо Вейналдум.

Матч за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Нантом» состоится в Тель-Авиве, на стадионе «Блумфилд», в воскресенье, 31 июля.

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17%

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ИТБ1 (1.5)

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Килиан Мбаппе
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
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 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
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 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
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 Анже 0 0 0 0 0-0 0
15
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
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