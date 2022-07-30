Мбаппе не сыграет с «Нантом» в матче за Суперкубок Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропусти матч за Суперкубок Франции против «Нанта», сообщает L'Equipe.

Он не сможет принять участие в матче из-за перебора желтых карточек. Мбаппе превысил лимит предупреждений под занавес предыдущего сезона.

В заявочный лист парижского клуба на матч также не вошли Рафинья, Левен Курзава, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Тило Керер и Джорджиньо Вейналдум.

Матч за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Нантом» состоится в Тель-Авиве, на стадионе «Блумфилд», в воскресенье, 31 июля.