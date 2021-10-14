«Реал» не продлил контракт с Рамосом из-за проблем с коленом

Журналист RMC Фред Эрмель, который близок к окружению руководства мадридского клуба, сомневается, что защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не скоро вернется в строй. У 35-летнего испанца проблемы с коленом.

«Говорят, что его колено в худшем состоянии, чем считалось ранее. «Реал» не стал продлевать контракт с ним из-за этого», — сказал Эмель.

Ранее появилась информация, что медицинский штаб «ПСЖ» считает, что Рамосу пока нельзя играть. Из-за этого у игрока возник конфликт с врачами.

Напомним, Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента в июле 2021 года. Испанец не провел ни одной игры за парижскую команду из-за повреждения.