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«Реал» не продлил контракт с Рамосом из-за проблем с коленом

03:22
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Журналист RMC Фред Эрмель, который близок к окружению руководства мадридского клуба, сомневается, что защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не скоро вернется в строй. У 35-летнего испанца проблемы с коленом.

Серхио Рамос. Серхио Рамос хочет сыграть за «ПСЖ». Медицинский персонал пока не дает футболисту выйти на поле

«Говорят, что его колено в худшем состоянии, чем считалось ранее. «Реал» не стал продлевать контракт с ним из-за этого», — сказал Эмель.

Ранее появилась информация, что медицинский штаб «ПСЖ» считает, что Рамосу пока нельзя играть. Из-за этого у игрока возник конфликт с врачами.

Напомним, Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента в июле 2021 года. Испанец не провел ни одной игры за парижскую команду из-за повреждения.

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Евгений Козинов все материалы автора

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