Почеттино: «Отдал бы «Золотой мяч» Месси без сомнений»
Маурисио Почеттино назвал футболиста, которому бы вручил «Золотой мяч»
11:07
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал футболиста, которому бы вручил «Золотой мяч».
«Месси. И если бы я не тренировал Месси, все равно бы выбрал его. Без сомнений. Левандовского поставлю на второе место, а Криштиану — на третье», — цитирует Почеттино Cope.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.
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