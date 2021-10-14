Почеттино: «Отдал бы «Золотой мяч» Месси без сомнений»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал футболиста, которому бы вручил «Золотой мяч».

«Месси. И если бы я не тренировал Месси, все равно бы выбрал его. Без сомнений. Левандовского поставлю на второе место, а Криштиану — на третье», — цитирует Почеттино Cope.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.