Серхио Рамос хочет сыграть за «ПСЖ». Медицинский персонал пока не дает футболисту выйти на поле
13 октября, 23:48
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пока не может дебютировать в составе парижского клуба. Медицинский штаб команды считает, что 35-летний испанец пока не набрал необходимую форму, чтобы выйти на поле в официальном матче, сообщает Le Parisien.
Из-за этого у Рамоса уже возник конфликт с врачами. Сам футболист считает, что уже готов играть. Врачи же настаивают, что грозит рецидивом травмы и еще более долгим сроком восстановления.
Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента в июле 2021 года. Испанец не провел ни одной игры за парижскую команду из-за повреждения.
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