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Серхио Рамос хочет сыграть за «ПСЖ». Медицинский персонал пока не дает футболисту выйти на поле

13 октября, 23:48
Серхио Рамос. Фото Instagram
Серхио Рамос. Фото Instagram
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пока не может дебютировать в составе парижского клуба. Медицинский штаб команды считает, что 35-летний испанец пока не набрал необходимую форму, чтобы выйти на поле в официальном матче, сообщает Le Parisien.

Из-за этого у Рамоса уже возник конфликт с врачами. Сам футболист считает, что уже готов играть. Врачи же настаивают, что грозит рецидивом травмы и еще более долгим сроком восстановления.

Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента в июле 2021 года. Испанец не провел ни одной игры за парижскую команду из-за повреждения.

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Иван Шитик все материалы автора

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