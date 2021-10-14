Почеттино надеется, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино выразил надежду, что нападающий Кильян Мбаппе останется в команде. Нынешний контракт 22-летнего игрока рассчитан до лета 2022 года.

«Клуб сделает все возможное, чтобы Мбаппе остался. Не сомневаюсь, что Кильян находится на уровне Месси или Криштиану», — цитирует Cope Почеттино.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что «Реал» хочет заполучить игрока сборной Франции.