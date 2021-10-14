Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Почеттино надеется, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

03:09
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино выразил надежду, что нападающий Кильян Мбаппе останется в команде. Нынешний контракт 22-летнего игрока рассчитан до лета 2022 года.

«Клуб сделает все возможное, чтобы Мбаппе остался. Не сомневаюсь, что Кильян находится на уровне Месси или Криштиану», — цитирует Cope Почеттино.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что «Реал» хочет заполучить игрока сборной Франции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
0