«Реал» интересуется лучшим бомбардиром лиги 1 Дэвидом

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Лилля» Джонатану Дэвиду, сообщает Marca.

По информации источника, руководство мадридского клуба хочет серьезно усилить состав в 2022 году. «Реал» хочет подписывать талантливых игроков, которые смогут раскрыться под руководством главного тренера команды Карло Анчелотти.

Отмечается, что «сливочные» могут включить в сделку по нападающему полузащитника команды Эдена Азара, который в прошлом выступал за «Лилль».

На данный момент Дэвид является лучшим бомбардиром лиги 1. На его счету 11 голов в 18 матчах.