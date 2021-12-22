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«Реал» интересуется лучшим бомбардиром лиги 1 Дэвидом

20:23
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«Реал» проявляет интерес к нападающему «Лилля» Джонатану Дэвиду, сообщает Marca.

По информации источника, руководство мадридского клуба хочет серьезно усилить состав в 2022 году. «Реал» хочет подписывать талантливых игроков, которые смогут раскрыться под руководством главного тренера команды Карло Анчелотти.

Отмечается, что «сливочные» могут включить в сделку по нападающему полузащитника команды Эдена Азара, который в прошлом выступал за «Лилль».

На данный момент Дэвид является лучшим бомбардиром лиги 1. На его счету 11 голов в 18 матчах.

Дополнительная информация:

https://us.marca.com/claro/futbol/mercado-fichajes/2021/12/22/61c34487ca4741af158b45ce.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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