«Реал» интересуется лучшим бомбардиром лиги 1 Дэвидом
20:23
«Реал» проявляет интерес к нападающему «Лилля» Джонатану Дэвиду, сообщает Marca.
По информации источника, руководство мадридского клуба хочет серьезно усилить состав в 2022 году. «Реал» хочет подписывать талантливых игроков, которые смогут раскрыться под руководством главного тренера команды Карло Анчелотти.
Отмечается, что «сливочные» могут включить в сделку по нападающему полузащитника команды Эдена Азара, который в прошлом выступал за «Лилль».
На данный момент Дэвид является лучшим бомбардиром лиги 1. На его счету 11 голов в 18 матчах.
Дополнительная информация:
https://us.marca.com/claro/futbol/mercado-fichajes/2021/12/22/61c34487ca4741af158b45ce.html
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