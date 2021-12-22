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«Реал Сосьедад» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ» Рафинью до конца сезона

20:10
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«Реал Сосьедад» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ» Рафинью Алькантару до конца сезона-2021/22, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, несмотря на то что клубам еще нужно согласовать различные детали, существует уверенность, что трансфер состоится.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец принял участие в пяти матчах за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1473694089908572169

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Карен Саркисян все материалы автора

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