Курзава может перейти в «Наполи»

Игрок «ПСЖ» Лейвин Курзава может продолжить карьеру в серии А, сообщает Fooymercato. За футболистом следит руководство «Наполи».

По данным издания, неаполитанцы хотят видеть в своей команде Курзава. Сам защитник будет не против сменить команду из-за недостатка игрового времени. В этом сезоне он провел на поле 9 минут.

Из-за проблем с икроножной мышцей Курзава сможет вернуться на поле только в следующем году. «ПСЖ» является лидером таблицы лиги 1.