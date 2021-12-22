Курзава может перейти в «Наполи»
20:25
Игрок «ПСЖ» Лейвин Курзава может продолжить карьеру в серии А, сообщает Fooymercato. За футболистом следит руководство «Наполи».
По данным издания, неаполитанцы хотят видеть в своей команде Курзава. Сам защитник будет не против сменить команду из-за недостатка игрового времени. В этом сезоне он провел на поле 9 минут.
Из-за проблем с икроножной мышцей Курзава сможет вернуться на поле только в следующем году. «ПСЖ» является лидером таблицы лиги 1.
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