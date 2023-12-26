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«Реал» готовит документы для возможного подписания контракта с Мбаппе в начале января

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«Реал» приступил к подготовке документов для того, чтобы приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в начале января 2024 года, сообщает журналист Рамон Альварез де Мон на YouTube-канале. К тому моменту француз уже сможет вести переговоры с любым клубом.

По данным источника, следующая неделя будет решающей в вопросе того, станет ли Мбаппе игроком мадридской команды. Руководство «Реала» заранее начало подготовку необходимых документов. В январе президент «Реала» Флорентино Перес проведет звонок с целью спросить Мбаппе, есть ли у него все еще желание перейти в мадридский клуб.

15 декабря As сообщал, что «Реал» не будет пытаться подписать француза любой ценой.

Ранее появилась информация, что Мбаппе подпишет новое соглашение с «ПСЖ» при условии, что оно будет долгосрочным.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
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 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
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 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
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 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
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 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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