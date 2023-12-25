«ПСЖ» подпишет с защитником «Сан-Паулу» Беральдо контракт на пять лет

«ПСЖ» согласовал условия контракта с защитником «Сан-Паулу» Лукасом Беральдо, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение с 20-летним бразильцем будет действовать пять лет.

На этой неделе футболист должен пройти медосмотр, после этого парижане объявят о трансфере официально.

Беральдо выступает за «Сан-Паулу» с 2020 года. Футболист провел за команду 52 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

9 декабря сообщалось, что «Сан-Паулу» отказался продавать Беральдо в «Зенит» за 18 миллионов евро.