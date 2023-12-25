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Сегодня, 16:05

«ПСЖ» подпишет с защитником «Сан-Паулу» Беральдо контракт на пять лет

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лукас Беральдо.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» согласовал условия контракта с защитником «Сан-Паулу» Лукасом Беральдо, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение с 20-летним бразильцем будет действовать пять лет.

На этой неделе футболист должен пройти медосмотр, после этого парижане объявят о трансфере официально.

Беральдо выступает за «Сан-Паулу» с 2020 года. Футболист провел за команду 52 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

9 декабря сообщалось, что «Сан-Паулу» отказался продавать Беральдо в «Зенит» за 18 миллионов евро.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сан-Паулу
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3
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4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
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 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
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 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
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 Лион 17 4 4 9 16-27 16
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 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
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