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Сегодня, 07:54

Рамос сыграл за «ПСЖ» впервые с января и был освистан болельщиками

Защитник «ПСЖ» Рамос вышел на поле впервые с января, его освистали фанаты
Виктория Кравченко
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вышел на замену в домашнем матче чемпионата Франции с «Лорьяном» (5:1) на 72-й минуте и не отметился результативными действиями.

36-летний испанец до этого не играл с 23 января.

Многие фанаты освистывали каждое касание Рамоса мяча.

Защитник прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в «ПСЖ». С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 6 матчей и забил 1 гол.

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
6
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
7
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
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 Реймс 30 8 12 10 32-32 36
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 Анже 30 8 8 14 34-44 32
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 Труа 30 8 8 14 28-42 32
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 Лорьян 30 6 10 14 25-48 28
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
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 Сент-Этьен 30 6 9 15 31-55 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 - : -
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
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Кильян Мбаппе

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 18
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

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Ренн

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П
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ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

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Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
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Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
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