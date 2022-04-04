Рамос сыграл за «ПСЖ» впервые с января и был освистан болельщиками

Защитник «ПСЖ» Рамос вышел на поле впервые с января, его освистали фанаты

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вышел на замену в домашнем матче чемпионата Франции с «Лорьяном» (5:1) на 72-й минуте и не отметился результативными действиями.

36-летний испанец до этого не играл с 23 января.

Многие фанаты освистывали каждое касание Рамоса мяча.