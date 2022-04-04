Маурисио Почеттино признался, что еще не обсуждал свое будущее с «ПСЖ»

Почеттино рассказал, что еще не обсуждал с «ПСЖ» свое будущее

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сообщил, что пока не говорил с руководством команды о новом контракте. Соглашение 50-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года.

«Сейчас я не обсуждаю свое будущее с клубом. У меня остался один год контракта, нам нужно проанализировать ситуацию, прежде чем принимать решение», — цитирует Почеттино Footmercato.

Сообщалось, что Поччетино может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице.