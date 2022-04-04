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Сегодня, 11:06

Маурисио Почеттино признался, что еще не обсуждал свое будущее с «ПСЖ»

Почеттино рассказал, что еще не обсуждал с «ПСЖ» свое будущее
Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сообщил, что пока не говорил с руководством команды о новом контракте. Соглашение 50-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года.

«Сейчас я не обсуждаю свое будущее с клубом. У меня остался один год контракта, нам нужно проанализировать ситуацию, прежде чем принимать решение», — цитирует Почеттино Footmercato.

Сообщалось, что Поччетино может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице.

Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 30 21 5 4 64-28 68
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
6
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
7
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 30 8 12 10 32-32 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 30 6 10 14 25-48 28
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
18
 Сент-Этьен 30 6 9 15 31-55 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 - : -
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 17
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

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И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Тежи Саванье

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