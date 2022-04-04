Почеттино прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Лорьяном»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:1).

«Я счастлив, потому что выиграть было нелегко. Я очень рад за игроков и, конечно, мы должны продолжать в том же духе. Когда нападающие забивают, это всегда хорошо для команды. И я думаю, что они счастливы. Вся команда была очень профессиональна», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая «Марсель» на 12 очков. «Лорьян» — на 16-м месте.