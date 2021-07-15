Рамос советует Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос надеется, что нападающий Кильян Мбаппе останется в команде.

«Советую ему остаться в «ПСЖ». Я не тот, кто должен решать будущее Кильяна, но я хочу, чтобы он остался. Нам нужны лучшие игроки, и Кильян — один из них, как и Неймар. Все мы втроем можем достичь поистине чудесных вещей. Очевидно, не сказал бы такого, если бы играл в «Реале». Но сейчас я думаю о своей команде, и моя команда — «ПСЖ». Хочу видеть в составе лучших игроков», — цитирует L'Equipe Рамоса.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе «Реала» к Мбаппе. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 160 миллионов евро.