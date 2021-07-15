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Рамос советует Мбаппе остаться в «ПСЖ»

06:22
Серхио Рамос. Фото Twitter
Серхио Рамос. Фото Twitter
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Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос надеется, что нападающий Кильян Мбаппе останется в команде.

«Советую ему остаться в «ПСЖ». Я не тот, кто должен решать будущее Кильяна, но я хочу, чтобы он остался. Нам нужны лучшие игроки, и Кильян — один из них, как и Неймар. Все мы втроем можем достичь поистине чудесных вещей. Очевидно, не сказал бы такого, если бы играл в «Реале». Но сейчас я думаю о своей команде, и моя команда — «ПСЖ». Хочу видеть в составе лучших игроков», — цитирует L'Equipe Рамоса.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе «Реала» к Мбаппе. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 160 миллионов евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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  • maximalist

    Получился не прямой обмен Рамоса на Мбаппе.

    15.07.2021