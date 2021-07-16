«Реальный «ПСЖ». Ибрагимович встретился с бывшими одноклубниками
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию в историях Instagram. 39-летний швед сфотографировался с бывшими одноклубниками по «ПСЖ» Марко Верратти, Хавьером Пасторе, Эсекиэлем Лавесси и Сальваторе Сиригу.
«Реальный «ПСЖ», — написал Ибрагимович.
Поводом для встречи игроков в Париже стала свадьба Марко Верратти и французской модели Джессики Айди.
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