Доннарумма будет играть за «ПСЖ» под номером 50
05:26
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, у которого закончился контракт с «Миланом», стал игроком «ПСЖ». В среду, 14 июля, он подписал соглашение до 2026 года.
Как сообщает GFFN, Доннарумма будет выступать за парижскую команду под номером 50. В прошлом сезоне этот номер принадлежал другому итальянскому вратарю парижан 18-летнему Денису Франки.
22-летний вратарь выиграл со сборной Италии Евро-2020 и был признан лучшим игроком турнира.
В прошедшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль.
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