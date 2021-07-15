Доннарумма будет играть за «ПСЖ» под номером 50

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, у которого закончился контракт с «Миланом», стал игроком «ПСЖ». В среду, 14 июля, он подписал соглашение до 2026 года.

Как сообщает GFFN, Доннарумма будет выступать за парижскую команду под номером 50. В прошлом сезоне этот номер принадлежал другому итальянскому вратарю парижан 18-летнему Денису Франки.

Gianluigi Donnarumma will wear #50 at PSG. — Get French Football News (@GFFN) July 14, 2021

22-летний вратарь выиграл со сборной Италии Евро-2020 и был признан лучшим игроком турнира.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль.