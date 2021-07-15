Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Доннарумма будет играть за «ПСЖ» под номером 50

05:26
Теги:

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, у которого закончился контракт с «Миланом», стал игроком «ПСЖ». В среду, 14 июля, он подписал соглашение до 2026 года.

Как сообщает GFFN, Доннарумма будет выступать за парижскую команду под номером 50. В прошлом сезоне этот номер принадлежал другому итальянскому вратарю парижан 18-летнему Денису Франки.

22-летний вратарь выиграл со сборной Италии Евро-2020 и был признан лучшим игроком турнира.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Пловцы из Узбекистана хотели попасть на Олимпиаду путем обмана. Аферистов вычислили и засудили
«Категорически возражаю против иностранца во главе сборной России. Работать должен только российский специалист». Большое интервью Валерия Газзаева
Загитова и Медведева ушли в отпуск и ждут повышения возрастного ценза. Это может помочь им вернуться
«Спартак» забил три гола за семь минут и одержал крупную победу над «Рубином»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд