Рамос рассказал, что все футболисты мечтают перейти в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал, что думает о парижском клубе.

«Мы в отличной форме, хотим выиграть все трофеи. Это отличный клуб, уникальный проект, хоть у него и не такая большая история. Все футболисты хотят перейти в «ПСЖ» сегодня. У меня все те же амбиции — я хочу и дальше побеждать», — цитирует 35-летнего испанца Marca.