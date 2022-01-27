Вайналдум не планирует покидать «ПСЖ» в ближайшее время

Вайналдум опроверг новость о его желании перейти в АПЛ

Полузащитник «ПСЖ» Джоржиньо Вайналдум рассказал, что не планирует покидать команду в ближайшее время.

Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Тоттенхэме».

Вайналдум рассказал, что все еще адаптируется во французском клубе, в который перешел летом 2021 года.

«Моя интеграция прошла хорошо. Я приехал в новый клуб и лигу. Каждый день учусь чему-то новому у моих одноклубников и членов команды. Учу французский, это важно для адаптации», — сказал Вейналдум на канале «ПСЖ» на платформе Twitch.

В текущем сезоне Вайналдум провел 18 матчей за «ПСЖ» в лиге 1, 9 из которых начинал в стартовом составе. Футболист отметился одним голом, а также отдал две голевые передачи.