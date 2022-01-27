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Сегодня, 11:10

Вайналдум не планирует покидать «ПСЖ» в ближайшее время

Вайналдум опроверг новость о его желании перейти в АПЛ
Виктория Кравченко

Полузащитник «ПСЖ» Джоржиньо Вайналдум рассказал, что не планирует покидать команду в ближайшее время.

Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Тоттенхэме».

Вайналдум рассказал, что все еще адаптируется во французском клубе, в который перешел летом 2021 года.

«Моя интеграция прошла хорошо. Я приехал в новый клуб и лигу. Каждый день учусь чему-то новому у моих одноклубников и членов команды. Учу французский, это важно для адаптации», — сказал Вейналдум на канале «ПСЖ» на платформе Twitch.

В текущем сезоне Вайналдум провел 18 матчей за «ПСЖ» в лиге 1, 9 из которых начинал в стартовом составе. Футболист отметился одним голом, а также отдал две голевые передачи.

Джорджиньо Вайналдум
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
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 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
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 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
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8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
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 Нант 22 9 5 8 30-27 32
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 2 : 2
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21.11 17:00
Анже – Лорьян
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Метц – Бордо
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Страсбур – Реймс
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