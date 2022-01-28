Марселу перейдет в «Бордо»

Защитник Марселу, покинувший «Лион», продолжит карьеру в «Бордо». 34-летний бразилец согласоал с жирондинцами контракт на полгода. Также в соглашении прописано продление на один сезон в случае сохранения прописки в лиге 1.

В пятницу, 28 января, Марселу приедет в «Бордо» для прохождения медицинского обследования и завершения перехода.

Марселу перебрался во Францию в 2017 год, сменив «Бешикташ» на «Лион». С тех пор он провел 167 матчей на клубном уровне.

В этом сезоне защитник почти не играл в чемпионате Франции, так как был переведен во вторую команду «Лиона» в августе. Бразилец улыбался в раздевалке после поражения от «Анже» (0:3), чем вызвал недовольство тренерского штаба.