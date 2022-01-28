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Сегодня, 04:11

Марселу перейдет в «Бордо»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник Марселу, покинувший «Лион», продолжит карьеру в «Бордо». 34-летний бразилец согласоал с жирондинцами контракт на полгода. Также в соглашении прописано продление на один сезон в случае сохранения прописки в лиге 1.

В пятницу, 28 января, Марселу приедет в «Бордо» для прохождения медицинского обследования и завершения перехода.

Марселу перебрался во Францию в 2017 год, сменив «Бешикташ» на «Лион». С тех пор он провел 167 матчей на клубном уровне.

В этом сезоне защитник почти не играл в чемпионате Франции, так как был переведен во вторую команду «Лиона» в августе. Бразилец улыбался в раздевалке после поражения от «Анже» (0:3), чем вызвал недовольство тренерского штаба.

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2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
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13
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14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
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16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
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19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
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Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

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