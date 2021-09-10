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Рамос пропустит матч Лиги чемпионов с «Брюгге»

03:54
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Новичок «ПСЖ» Серхио Рамоса пока не готов к дебюту за парижскую команду. Как сообщает L'Equipe, 35-летний испанец продолжает восстановления после травмы.

Отмечается, что Рамос не тренируется в общей группе перед матчем 5-го тура чемпионата Франции против «Клермона». Также он точно не сыграет против «Брюгге» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Рамос может вернуться в строй после сентябрьской паузы на международные матчи.

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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