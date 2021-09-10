Паулета назвал, что отличает Мбаппе от других игроков его возраста

Бывший нападающий «Бордо» и «Пари Сен-Жермен» Педру Паулета отметил, что считает Кильяна Мбаппе сильнее своих сверстников в футболе.

«Благодаря опыту, который он приобретет в течение следующих нескольких лет, он сможет лучше понимать ситуации и принимать правильные решения. Например, если сейчас ему нужно пять шансов, чтобы забить три гола, через два-три года он сможет это сделать, имея на один шанс меньше. По мере взросления он станет более проницательным, более умным в своих движениях и лучше будет понимать игру. Даже если он уже очень хорошо анализирует своих соперников, он может только улучшиться.

Мбаппе психологически очень сильный игрок. Вы никогда не увидите его с опущенной головой. Тот факт, что Кильян уверен в своих силах, означает, что он не сомневается в себе. Наличие этого в 22 года — вот что отличает Мбаппе от других игроков его поколения. С таким складом ума, наряду со своими физическими качествами, он оставит свой след в футболе", — цитирует пресс-служба лиги 1 Паулету.