Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Паулета назвал, что отличает Мбаппе от других игроков его возраста

06:28
Теги:

Бывший нападающий «Бордо» и «Пари Сен-Жермен» Педру Паулета отметил, что считает Кильяна Мбаппе сильнее своих сверстников в футболе.

«Благодаря опыту, который он приобретет в течение следующих нескольких лет, он сможет лучше понимать ситуации и принимать правильные решения. Например, если сейчас ему нужно пять шансов, чтобы забить три гола, через два-три года он сможет это сделать, имея на один шанс меньше. По мере взросления он станет более проницательным, более умным в своих движениях и лучше будет понимать игру. Даже если он уже очень хорошо анализирует своих соперников, он может только улучшиться.

Мбаппе психологически очень сильный игрок. Вы никогда не увидите его с опущенной головой. Тот факт, что Кильян уверен в своих силах, означает, что он не сомневается в себе. Наличие этого в 22 года — вот что отличает Мбаппе от других игроков его поколения. С таким складом ума, наряду со своими физическими качествами, он оставит свой след в футболе", — цитирует пресс-служба лиги 1 Паулету.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

РПЛ уходит с «Матч ТВ»? Подробности
Чудо-вечер Месси. Хет-трик, два великих рекорда, слезы и песни с Кубком Америки
Муж Ласицкене о совместном фото жены с украинкой Магучих: «Не разжигайте на пустом месте»
Кето-диета: кому она подойдет и с чего начать
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд