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Джибриль Сиссе стал тренером «Марселя»

00:12
Джибриль Сиссе. Фото Instagram
Джибриль Сиссе. Фото Instagram
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Экс-нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе начал тренерскую деятельность. 40-летний француз вошел в тренерский штаб «Марселя», где будет отвечать за подготовку нападающих молодежных команд.

«Очень горжусь тем, что могу помочь молодым нападающим ОМ (от 16 лет до резерва) с Тойфилу Маулида и Филиппа Анциани», — написал Сиссе в Instagram.

Публикация от Djibril Cisse A.K.A TCHEBA (@djibrilcisse1981)

Напомним, Сиссе выступал за «Марсель» с 2006 по 2009 год. На его счету 37 голов и 9 голевых передач в 80 матчах во всех турнирах.

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Евгений Козинов все материалы автора

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