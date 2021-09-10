Джибриль Сиссе стал тренером «Марселя»

Экс-нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе начал тренерскую деятельность. 40-летний француз вошел в тренерский штаб «Марселя», где будет отвечать за подготовку нападающих молодежных команд.

«Очень горжусь тем, что могу помочь молодым нападающим ОМ (от 16 лет до резерва) с Тойфилу Маулида и Филиппа Анциани», — написал Сиссе в Instagram.

Напомним, Сиссе выступал за «Марсель» с 2006 по 2009 год. На его счету 37 голов и 9 голевых передач в 80 матчах во всех турнирах.