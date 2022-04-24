Ди Мария летом бесплатно покинет «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария летом может покинуть команду на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, парижане не хотят продлевать сотрудничество с игроком, чей контракт истекает летом 2022 года. В этом сезоне 34-летний Анхель Ди Мария провел за парижан 22 игры, забив три гола и отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» и «Атлетико» к игроку.