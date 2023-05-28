Рамос поздравил «ПСЖ» с чемпионством в сезоне-2022/23

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поздравил свою команду с чемпионством в лиге 1.

«Чемпионы! Горжусь всей командой за тяжелую работу над собой и усилия. Очень рад, что имею возможность наслаждаться еще одним титулом. Этот уже 29-й для меня. И он для вас, наши фанаты», — написал Рамос в соцсетях.

Вчера, 27 мая, «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории.

В текущем сезоне Рамос провел 32 игры в лиге 1, забил один гол и отдал одну результативную передачу.