Мбаппе — о чемпионстве «ПСЖ»: «Мы — самый большой клуб во Франции»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о чемпионстве своей команды в текущем сезоне.

«Чемпион Франции. 11-й титул. Дамы и господа, мир: самый большой клуб во Франции — «ПСЖ», — написал Мбаппе в соцсетях.

Вчера, 27 мая, «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории.

Мбаппе выступает за парижский клуб с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 9 результативных передач.