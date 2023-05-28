Мбаппе — о чемпионстве «ПСЖ»: «Мы — самый большой клуб во Франции»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о чемпионстве своей команды в текущем сезоне.
«Чемпион Франции. 11-й титул. Дамы и господа, мир: самый большой клуб во Франции — «ПСЖ», — написал Мбаппе в соцсетях.
Вчера, 27 мая, «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории.
Мбаппе выступает за парижский клуб с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.
В текущем сезоне он сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 9 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87-37
|85
|
2
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65-28
|81
|
3
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67-39
|73
|
4
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64-43
|66
|
5
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67-38
|65
|
6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69-56
|65
|
7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64-44
|62
|
8
|Клермон Фут
|37
|16
|8
|13
|42-47
|56
|
9
|Ницца
|37
|14
|13
|10
|45-36
|55
|
10
|Лорьян
|37
|14
|10
|13
|50-52
|52
|
11
|Реймс
|37
|12
|15
|10
|44-42
|51
|
12
|Монпелье
|37
|14
|5
|18
|62-61
|47
|
13
|Тулуза
|37
|12
|9
|16
|49-56
|45
|
14
|Брест
|37
|11
|11
|15
|43-52
|44
|
15
|Страсбур
|37
|9
|13
|15
|50-57
|40
|
16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34-60
|35
|
17
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36-55
|33
|
18
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44-80
|23
|
19
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22-74
|23
|
20
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33-80
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.05
|22:00
|
Анже – Труа
|2 : 1
|27.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|2 : 0
|27.05
|22:00
|
Ланс – Аяччо
|3 : 0
|27.05
|22:00
|
Лилль – Нант
|2 : 1
|27.05
|22:00
|
Лион – Реймс
|3 : 0
|27.05
|22:00
|
Марсель – Брест
|1 : 2
|27.05
|22:00
|
Монпелье – Ницца
|2 : 3
|27.05
|22:00
|
Ренн – Монако
|2 : 0
|27.05
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|1 : 1
|27.05
|22:00
|
Тулуза – Осер
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|29
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2
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