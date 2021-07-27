Рамос не сможет дебютировать за «ПСЖ» в матче с «Севильей» из-за травмы икроножной мышцы
13:44
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит товарищеский матч парижан против «Севильи» из-за травмы, сообщает официальный сайт французского клуба.
35-летний испанец получил травму левой икроножной мышцы на одной из тренировок. Ожидается, что он вернется в общую группу через неделю.
Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента из «Реала» 8 июля 2021 года. Футболист заключил контракт с парижанами до конца июня 2023 года. Отметим, что испанец является воспитанником «Севильи».
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/groupe-paris-saint-germain-seville-fc-amical-2021-2022
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