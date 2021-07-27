Рамос не сможет дебютировать за «ПСЖ» в матче с «Севильей» из-за травмы икроножной мышцы

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит товарищеский матч парижан против «Севильи» из-за травмы, сообщает официальный сайт французского клуба.

35-летний испанец получил травму левой икроножной мышцы на одной из тренировок. Ожидается, что он вернется в общую группу через неделю.

Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента из «Реала» 8 июля 2021 года. Футболист заключил контракт с парижанами до конца июня 2023 года. Отметим, что испанец является воспитанником «Севильи».