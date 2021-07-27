Петкович, которого называли кандидатом на пост тренера сборной России, возглавил «Бордо»

Бывший главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович возглавил «Бордо», информирует официальный сайт французского клуба. Контракт 57-летнего специалиста рассчитан на три года.

Петкович руководил сборной Швейцарии с 2014 года. На Евро-2020 команда под его руководством впервые в своей истории вышла в 1/4 финала европейского первенства.

Помимо работы в швейцарских «Лугано» и «Янг Бойз», специалист возглавлял турецкий «Самсунспор» и «Лацио», с которым выиграл Кубок Италии.

Ранее сообщалось об интересе к Петковичу со стороны «Зенита». Также специалист назывался одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.