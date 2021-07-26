«ПСЖ» направит «Манчестер Юнайтед» предложение по Погба в ближайшие дни
19:23
«ПСЖ» продолжает интересоваться полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, пишет журналист Николо Скира.
Между клубами еще не было официальных контактов, однако парижане готовят предложение по хавбеку. Оно будет представлено манкунианцам в ближайшие несколько дней.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июля 2022 года.
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