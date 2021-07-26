«ПСЖ» направит «Манчестер Юнайтед» предложение по Погба в ближайшие дни

«ПСЖ» продолжает интересоваться полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, пишет журналист Николо Скира.

Между клубами еще не было официальных контактов, однако парижане готовят предложение по хавбеку. Оно будет представлено манкунианцам в ближайшие несколько дней.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июля 2022 года.