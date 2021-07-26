Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» направит «Манчестер Юнайтед» предложение по Погба в ближайшие дни

19:23
Теги:

«ПСЖ» продолжает интересоваться полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, пишет журналист Николо Скира.

Между клубами еще не было официальных контактов, однако парижане готовят предложение по хавбеку. Оно будет представлено манкунианцам в ближайшие несколько дней.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июля 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карпин уже менее токсичный, чем Черчесов. Впечатления от пресс-конференции нового тренера сборной
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Россия задавила американцев в волейболе. Мы сильнее в качельной концовке
Олимпиада-2020: положение сборной России после второго игрового дня в волейболе
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд