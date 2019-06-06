"ПСЖ" выступил с заявлением по травме Неймара

"ПСЖ" выступил с заявлением по поводу травмы Неймара. Он получил повреждение за сборную Бразилии в товарищеском матче с Катаром (2:0) и точно пропустит Кубок Америки.

- В среду вечером в Бразилиа в рамках матча подготовки к Кубку Америки Неймар стал жертвой сильного растяжения наружной боковой плоскости правой лодыжки. Медицинский отдел клуба в течение 72 часов определит терапевтический подход и установит время восстановления игрока после травмы, – отмечено в официальном Твиттере парижан.

Восстановление без операции займет шесть недель.