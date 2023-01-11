«ПСЖ» вышел на разминку в футболках в память о Пеле
Футболисты «ПСЖ» вышли на разминку перед матчем 18-го тура лиги 1 с «Анже» в футболках в память о легендарном бразильце Пеле.
На белых футболках игроков клуба из Парижа было изображение Пеле и подпись: «Вечный король».
29 декабря в возрасте 82 лет скончался трехкратный чемпион мира Пеле. Экс-нападающий сборной Бразилии долгое время боролся с онкологией, которую выявили у него осенью 2021-го. Бывший игрок «Сантоса» прошел курс химиотерапии, однако позже его организм перестал реагировать на лечение. В ноябре 2022-го Пеле положили в больницу.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1 с 44 очками. «Анже» — 20-й с 4 баллами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|
2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|
3
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
|
4
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|
5
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
7
|Лилль
|18
|9
|4
|5
|30-24
|31
|
8
|Клермон Фут
|18
|7
|4
|7
|22-26
|25
|
9
|Лион
|18
|7
|4
|7
|27-21
|25
|
10
|Реймс
|18
|5
|9
|4
|21-23
|24
|
11
|Тулуза
|18
|6
|4
|8
|28-33
|22
|
12
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|
13
|Нант
|18
|3
|9
|6
|18-24
|18
|
14
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|
15
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|
16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|
17
|Брест
|18
|3
|5
|10
|18-33
|14
|
18
|Осер
|18
|3
|4
|11
|16-40
|13
|
19
|Страсбур
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|0 : 1
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|0 : 5
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|0 : 0
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|2 : 1
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|0 : 0
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|- : -
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|- : -
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|13
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|15
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2