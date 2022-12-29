Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

29 декабря скончался легендарный футболист, трехкратный чемпион мира Пеле, сообщает AP. Бразилец умер в возрасте 82 лет.

Последний месяц он находился в больнице после ухудшения здоровья. Бывший игрок сборной Бразилии боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью прошлого года, после чего бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на нее. Его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах). За свою карьеру он сыграл за Бразилию 92 матча и забил 77 голов.

Пеле удерживал рекорд по забитым мячам за сборную до недавнего чемпионата мира в Катаре, где его достижение повторил Неймар.

Пеле считают одним из величайших футболистов в истории, в 2000 году ФИФА назвала его и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.