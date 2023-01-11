«Ренн» в меньшинстве проиграл «Клермону»
«Ренн» на выезде проиграл «Клермону» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:2.
За «Ренн» гол забил форвард Арно Калимуэндо. В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Грежон Кией и полузащитник Йоан Гастьен, принесший победу своей команде на 90+5-й минуте.
«Ренн» заканчивал матч в меньшинстве. Полузащитник Бенжамин Буриго получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 77-й минуте, а через 6 минут прямую красную получил защитник Вармед Омари.
«Ренн» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 34 очка. «Клермон» располагается на 9-й строчке с 25 очками.
В другом матче «Реймс» на выезде обыграл «Аяччо» — 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Маршалл Манетзи на 3-й минуте встречи.
«Реймс» занимает 10-е место в турнирной таблице — 24 очка. «Аяччо» находится на 16-й строчке — 15 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|
2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|
3
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
|
4
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|
5
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
7
|Лилль
|18
|9
|4
|5
|30-24
|31
|
8
|Клермон Фут
|18
|7
|4
|7
|22-26
|25
|
9
|Лион
|18
|7
|4
|7
|27-21
|25
|
10
|Реймс
|18
|5
|9
|4
|21-23
|24
|
11
|Тулуза
|18
|6
|4
|8
|28-33
|22
|
12
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
|
13
|Нант
|18
|3
|9
|6
|18-24
|18
|
14
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|
15
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|
16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|
17
|Брест
|18
|3
|5
|10
|18-33
|14
|
18
|Осер
|18
|3
|4
|11
|16-40
|13
|
19
|Страсбур
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|0 : 1
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|0 : 5
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|0 : 0
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|2 : 1
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|0 : 0
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|- : -
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|- : -
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|13
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|15
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2