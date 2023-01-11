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«Ренн» в меньшинстве проиграл «Клермону»

Мария Гусева
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«Ренн» на выезде проиграл «Клермону» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:2.

За «Ренн» гол забил форвард Арно Калимуэндо. В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Грежон Кией и полузащитник Йоан Гастьен, принесший победу своей команде на 90+5-й минуте.

«Ренн» заканчивал матч в меньшинстве. Полузащитник Бенжамин Буриго получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 77-й минуте, а через 6 минут прямую красную получил защитник Вармед Омари.

«Ренн» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 34 очка. «Клермон» располагается на 9-й строчке с 25 очками.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
2:1
Ренн

В другом матче «Реймс» на выезде обыграл «Аяччо» — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Маршалл Манетзи на 3-й минуте встречи.

«Реймс» занимает 10-е место в турнирной таблице — 24 очка. «Аяччо» находится на 16-й строчке — 15 очков.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:1
Реймс
Футбол
ФК Аяччо
ФК Клермон Фут
ФК Реймс
ФК Ренн
0
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 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
11
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
12
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
15
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 0 : 1
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 0 : 5
11.01 21:00
Брест – Лилль
 0 : 0
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
11.01 21:00
Нант – Лион
 0 : 0
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
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ПСЖ

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