«ПСЖ» вернется к кандидатуре Погба в следующее трансферное окно

«ПСЖ» отказался от идеи приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба этим летом. Французский клуб продолжит следить за ситуацией и вернется к этому вопросу в следующее трансферное окно, особенно если Погба не продлит контракт с «МЮ», сообщает Sky Sports.

При этом англичане были готовы отпустить Погба, у которого остался лишь год личного контракта. Клуб из Манчестера хотел получить за своего хавбека около 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Погба провел 42 матча, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Его нынешний контракт с «МЮ» действует до лета 2022 года.