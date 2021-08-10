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«ПСЖ» вернется к кандидатуре Погба в следующее трансферное окно

18:57
Поль Погба. Фото Instagram
Поль Погба. Фото Instagram
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«ПСЖ» отказался от идеи приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба этим летом. Французский клуб продолжит следить за ситуацией и вернется к этому вопросу в следующее трансферное окно, особенно если Погба не продлит контракт с «МЮ», сообщает Sky Sports.

При этом англичане были готовы отпустить Погба, у которого остался лишь год личного контракта. Клуб из Манчестера хотел получить за своего хавбека около 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Погба провел 42 матча, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Его нынешний контракт с «МЮ» действует до лета 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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