Месси сегодня не поедет на стадион «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси не поедет на стадион «ПСЖ» 10 августа, сообщает журналист Адриен Гренье. Он приедет туда уже 11 августа, именно на этот день клуб назначил специальную пресс-конференцию.

В аккаунте парижан в Twitter уже был опубликовал видеоролик, намекающий на скорое официальное объявление перехода 34-летнего аргентинца в «ПСЖ». На видео можно заметить Золотые мячи Месси, форму сборной Аргентины с десятым номером и его силуэт в тени.

Ранее Месси не смог продлить контракт с «Барселоной» из-за финансовых ограничений испанской футбольной лиги и стал свободным агентом. По информации СМИ, нападающий подпишет с «ПСЖ» двулетний контракт с возможность продления еще на один год.