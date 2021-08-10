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Месси сегодня не поедет на стадион «ПСЖ»

18:43
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Нападающий Лионель Месси не поедет на стадион «ПСЖ» 10 августа, сообщает журналист Адриен Гренье. Он приедет туда уже 11 августа, именно на этот день клуб назначил специальную пресс-конференцию.

В аккаунте парижан в Twitter уже был опубликовал видеоролик, намекающий на скорое официальное объявление перехода 34-летнего аргентинца в «ПСЖ». На видео можно заметить Золотые мячи Месси, форму сборной Аргентины с десятым номером и его силуэт в тени.

Ранее Месси не смог продлить контракт с «Барселоной» из-за финансовых ограничений испанской футбольной лиги и стал свободным агентом. По информации СМИ, нападающий подпишет с «ПСЖ» двулетний контракт с возможность продления еще на один год.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы