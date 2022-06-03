«ПСЖ» в ближайшее время должен объявить об увольнении Маурисио Почеттино

«ПСЖ» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино, утверждает Le Parisien.

Отставка аргентинца будет оформлена, когда из Катара вернется Нассер Аль-Хелаифи. Президент «ПСЖ» уехал по личным делам.

50-летний аргентинец связан контрактом с парижским клубом до 30 июня 2023 года, однако сотрудничество с ним прекратят досрочно.

Напомним, под руководством Почеттино «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В 82 матчах «ПСЖ» одержал 54 победы, 13 раз сыграл вничью и 15 раз проиграл.