Главный тренер «Ниццы» может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье близок к назначению на пост главного тренера «ПСЖ», утверждает Le Parisien.

Ранее «ПСЖ» достиг соглашения с Луишем Кампушем на должность нового спортивного директора клуба. Камуш и Галтье ранее работали вместе во французском «Лилле».

Недавно появилась информация, что «ПСЖ» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

50-летний аргентинец связан контрактом с парижским клубом до 30 июня 2023 года, однако сотрудничество с ним прекратят досрочно. Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.