«Ливерпуль» может подписать Террье. Форварда включили в символическую сборную чемпионата Франции
«Ливерпуль» нашел замену Мане в «Ренне»
«Ливерпуль» интересуется нападающим «Ренна» Мартеном Террье, сообщает Daily Mail.
Руководство и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видят в 25-летнем французе замену форварду Садио Мане. Ранее сообщалось, что сенегалец может перейти в «Баварию».
Террье в прошлом сезоне провел за «Ренн» 46 матчей, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. Форварда включили в символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона-2021/22.
Контракт Террье с клубом действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.
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|86
|
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|38
|21
|8
|9
|63-38
|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82-40
|66
|
5
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|38
|20
|7
|11
|52-36
|66
|
6
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60-43
|63
|
7
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
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|38
|15
|10
|13
|55-48
|55
|
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|38
|14
|13
|11
|48-48
|55
|
11
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
|
20
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
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38 тур
|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|2 : 4
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|1 : 2
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|4 : 0
|21.05
|22:00
|
Нант – Сент-Этьен
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
ПСЖ – Метц
|5 : 0
|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
|2 : 3
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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