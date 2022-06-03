«Ливерпуль» может подписать Террье. Форварда включили в символическую сборную чемпионата Франции

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Ренна» Мартеном Террье, сообщает Daily Mail.

Руководство и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видят в 25-летнем французе замену форварду Садио Мане. Ранее сообщалось, что сенегалец может перейти в «Баварию».

Террье в прошлом сезоне провел за «Ренн» 46 матчей, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. Форварда включили в символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона-2021/22.

Контракт Террье с клубом действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.