«ПСЖ» на своем поле примет «Тулузу» в финале Суперкубка Франции в среду, 3 января. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Тулуза» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Суперкубка Франции не будет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Парижский клуб выиграл в лигу 1 в сезоне 2022 / 2023. «Тулуза» — победитель Кубка страны.

Изначально Суперкубок Франции был запланирован на 5 августа и должен был состояться в Бангкоке, но был перенесен на 3 января.

Суперкубок Франции по футбол: турнирная таблица и новости