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Защитник «Ниццы» Аталь получил 8 месяцев условно за разжигание расовой ненависти

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футболист Юсеф Аталь
Юсеф Аталь.
Фото AFP

Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях, сообщает Nice-Matin.

Также игрок сборной Алжира оштрафован уголовным судом Ниццы на 45 тысяч евро.

18 октября «Ницца» объявила об отстранении защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео.

18 декабря прокуратура запросила для игрока 10 месяцев тюрьмы условно.

В этом сезоне 26-летний Аталь провел за «Ниццу» 7 игр во всех турнирах, забил 1 гол.

Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
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Нант – Клермон Фут
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