«ПСЖ» переиграл «Тулузу» в матче за Суперкубок Франции

«ПСЖ» выиграл у «Тулузы» в матче Суперкубка Франции-2023 — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».

На 3-й минуте полузащитник парижан Ли Кан Ин открыл счет. Перед перерывом форвард Кильян Мбаппе удвоил преимущество чемпионов Франции. Во втором тайме голов забито не было.

«ПСЖ» 12-й раз в истории стал обладателем этого трофея. Парижский клуб является рекордсменом по этому показателю.