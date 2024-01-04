Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» на «Парк де Пренс»

Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил один гол в матче Суперкубка Франции-2023 против «Тулузы» (2:0). Встреча прошла на домашней арене парижского клуба — на «Парк де Пренс».

Теперь на счету 25-летнего француза 111 забитых мячей в составе парижан в домашних матчах. Как сообщает Opta, он стал лучшим бомбардиром клуба в играх на «Парк де Пренс», опередив Эдинсона Кавани, который забил за «ПСЖ» в домашних играх 110 голов.

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ». На его счету 283 матча, 234 гола и 100 голевых передач во всех турнирах.