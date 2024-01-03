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Сегодня, 21:36

Бышовец оценил игру Александра Головина за «Монако»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру Александра Головина за «Монако».

«Основания для того, чтобы включить Головина в символическую сборную лиги 1 были. Его игра влияет на результаты «Монако». Вполне заслуженно Александра включили в список лучших футболистов. Очень рад за него, я хотел, чтобы он уехал во Францию. Там есть перспектива и там легче начинать европейскую карьеру. Если говорить о лучшем российском футболисте, то тогда надо рассуждать об игроке, выступающем за клуб РПЛ. Что касается Головина, то ему удалось реализовать себя в «Монако» и в сборной России», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний россиянин сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-golovin-zasluzhenno-v-spiske-luchshih-ligi-1-ego-igra-vliyaet-na-rezul-taty-monako/
Александр Головин
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Монако
0
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Аршавин считает Головина лучшим российским футболистом в 2023 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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34 тур
12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
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Лион

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П
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