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«ПСЖ» требует у «Реала» 230 миллионов евро за Мбаппе

21:44
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
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«ПСЖ» озвучил сумму, за которую готов продать нападающего Килиана Мбаппе «Реалу». Французский клуб хочет получить за звездного форварда 230 миллионов евро, сообщает журналист Маттео Маретто.

Изначально мадридский клуб предлагал 160 миллионов. Потом «сливочные» повысили свое предложение до 170 млн плюс еще 10 млн в виде бонусов.

За время своего выступления в «ПСЖ» Мбаппе трижды становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок и дважды Суперкубок страны. Помимо этого в его активе два Кубка французской лиги.

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел три матча в чемпионате Франции и забил один мяч..

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Иван Шитик все материалы автора

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