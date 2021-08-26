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Фотография Месси в Instagram с футболкой «ПСЖ» стала самым популярным спортивным постом в истории соцсети

21:30
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Фотография Лионеля Месси в Instagram, на которой он позирует с футболкой «ПСЖ», стала самым популярным спортивным постом в истории соцсети. Она уже собрала почти 22 миллиона лайков.

Предыдущий рекорд также принадлежал посту Месси. На той фотографии он позировал с трофеем за победу в Кубке Аммерики.

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента. Парижский клуб стал для него вторым в период выступлений в профессиональном футболе.

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Иван Шитик все материалы автора

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